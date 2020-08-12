القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اللبناني في جلسة الإحاطة الافتراضية حول الوضع الإنساني في لبنان، عقب الانفجار المأساوي الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.
الإمارات تؤكد تضامنها ودعمها للشعب اللبناني
واستهلت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائم بأعمال بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة كلمتها بالقول: "قلوبنا مع الشعب اللبناني، حيث كان صموده أسطوريا، ومن الواضح أننا في مرحلة أصبح فيها الدعم الدولي ضرورياً".
كانت هذه تفاصيل خبر إمارات الإنسانية تغيث الشعب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.