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إمارات الإنسانية تغيث الشعب اللبناني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت دولة الإمارات العربية المتحدة دعمها للشعب اللبناني في جلسة الإحاطة الافتراضية حول الوضع الإنساني في لبنان، عقب الانفجار المأساوي الذي وقع في بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.

الإمارات تؤكد تضامنها ودعمها للشعب اللبناني

واستهلت أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة والقائم بأعمال بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة كلمتها بالقول: "قلوبنا مع الشعب اللبناني، حيث كان صموده أسطوريا، ومن الواضح أننا في مرحلة أصبح فيها الدعم الدولي ضرورياً".

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