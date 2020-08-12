انحراف قطار عن مساره في اسكتلندا واستدعاء أجهزة الطوارئ المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حوادث الخليج 365 الأربعاء 2020/8/12 02:58 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/8/12 02:58 م بتوقيت أبوظبي

شهدت مدينة ستونهافن الاسكتلندية، الأربعاء، حادث انحراف قطار عن مساره، وانتقلت لموقع الحادث طائرة و29 سيارة إسعاف. وتصاعدت الأدخنة في مكان الحادث بمقاطعة أبردينشاير، وسط ترجيحات بوقوع مصابين بحسب "بي بي سي". وشهدت اسكتلندا عدة حوادث خلال الأيام الماضية بسبب الفيضانات والأمطار. وفي تصريح مقتضب قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن: حادث انحراف قطار أبردينشاير عن مساره "خطير للغاية".

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