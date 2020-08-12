العراق يعلن أنه يحظى بدعم دولي كبير للرد على الاعتداءات التركية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن العراق، اليوم الأربعاء، أنه يحظى بدعم دولي كبير للرد على الاعتداءات التركية والخروقات العسكرية التي استهدفت البلاد.



وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الخارجية العراقية، إن الدعم الدولي يتعلق بالحق في "الدفاع عن سيادتنا ووحدة أراضينا ضد الاعتداءات التركية".

وأدان المتحدث باسم الخارجية العراقية في تصريحات تلفزيونية "الاعتداء السافر الذي نفذته تركيا أمس الثلاثاء، على أراضينا".

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وشدد على أن هذه الاعتداءات "لن تأتي بخير على جهود مكافحة الإرهاب"، لافتا إلى أن الوزارة سلمت "سفير تركيا لدى بغداد مذكرة احتجاج شديدة اللهجة أشرنا فيها إلى الاعتداء السافر لبلاده على حدودنا".

واستهدفت طائرة تركية مسيّرة، أمس الثلاثاء، سيارة لحرس الحدود العراقي، ما أسفر عن مقتل 5 بينهم ضباط برتب رفيعة.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الطائرة التركية استهدفت سيارة عسكرية في أربيل، وأسفرت عن مقتل قائدي اللواء الثاني والفوج الثالث بحرس الحدود.

ودشنت تركيا منذ 14 يونيو/حزيران 2020، عملية عسكرية تزعم أن هدفها حزب العمال الكردستاني، غير أنها غالبا ما تقتل وتصيب المدنيين.