روسيا تتجاوز حاجز 900 ألف إصابة بـ " كورونا "

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 12 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز 900 ألف إصابة والتي شهدت ارتفاعا بتسجيلها و5102 إصابة مقابل 4945 إصابة في اليوم السابق ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة 902701، حيث أن 27.5% من المرضى الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض .



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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض طفيف في الوفيات بكورونا بتسجيلها 129 حالة وفاة مقابل 130 وفاة يوم أمس لتصبح حصيلة ضحايا العدوى في البلاد 15260 حالة وفاة وتماثل 7123 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 710298 شخصا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد أعلن يوم أمس عن تسجيل أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا في العالم حيث سيتم تطعيم المصابين بالفيروس شهري أغسطس وسبتمبر، فيما سيتم تطعيم جماعي لكافة المواطنين الروس ابتداء من شهر أكتوبر القادم، على أن يكون العاملون في القطاع الصحي وتلاميذ المدارس أول من سيحصل على اللقاح وستكون كافة اللقاحات مجانية.