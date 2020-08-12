هونغ كونغ تعلق اتفاقيتي تسليم المطلوبين مع فرنسا وألمانيا

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هونغ كونغ: أعلنت هونغ كونغ الأربعاء تعليق اتفاقيتي تسليم المطلوبين الموقعتين مع فرنسا وألمانيا، بعد أيام على اتخاذ هذين البلدين إجراءات مماثلة احتجاجا على تراجع الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت حكومة هونغ كونغ في بيان إن "البلدين قاما بتسييس التعاون في مجال القضاء، ما يقوض التعاون القضائي بين هونغ كونغ وألمانيا وفرنسا".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت مطلع أغسطس أنه "في ضوء التطورات الأخيرة" في هونغ كونغ، تخلت فرنسا عن إبرام اتفاق التسليم الموقع في الرابع من مايو 2017 بين باريس والمنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وقبل ايام، اصدرت وزارة الخارجية الألمانية إعلانا مماثلا تحدثت فيه خصوصا عن "الحوادث" الأخيرة مشيرة إلى إرجاء الانتخابات التشريعية الجمعة لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقبل باريس وبرلين، أعلنت دول غربية عدة (كندا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا) إجراءات مماثلة ردا على قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في 30 يونيو على هونغ كونغ لمعاقبة "التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية".
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