شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية شباب الأحزاب": السيسي أطلق قدرات الشباب لبناء مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تجربة التنسيقية تمثل مرحلة فارقة في تمكين الشباب المصري، خلال سنوات حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تميزت بالاعتماد على قدرات الشباب وإطلاق طاقاتهم للمشاركة في بناء مصر الحديثة.

وأضافت التنسيقية فى بيان لها :"يتزامن احتفال العالم باليوم العالمي للشباب في 12 أغسطس، مع دفع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ 5 شباب من أعضائها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وفي نوفمبر 2019، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعيين 6 من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كنواب للمحافظين، في محافظات قنا والجيزة وبورسعيد والمنوفية وبني سويف والدقهلية، الأمر الذي يؤكد نهج القيادة السياسية في بناء قدرات الشباب لتولي المناصب القيادية في الدولة".

ورأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشباب المصري، بات على رأس أولويات القيادة السياسية، في إقليم ملتهب بالحروب الأهلية والنزاعات المسلحة، ما يؤكد حرص الدولة على استقطاب أبنائها نحو العمل الجاد للمساهمة في مسيرة التنمية والمضى قدما نحو بناء المستقبل.

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ووجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على هذا النهج الرشيد في التعامل مع فئة الشباب، وتؤكد أن هذا التوجه سيؤتي ثماره في السنوات المقبلة، وسيحول كل شاب في مدن ومحافظات الجمهورية، إلى شخص مسؤول، يعمل على نهضة وتنمية بلاده.