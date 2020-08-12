شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: انتخابات الشيوخ راعت ذوي الاحتياجات ونطالب بمد التصويت ليوم ثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى شحاتة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، شهد إقبالا كثيفا من جانب المواطنين في مختلف المحافظات، من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وأضاف شحاتة، في بيان، اليوم، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2020 راعت بصورة كبيرة جدا ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم توفير كراسي متحركة في جميع اللجان لمساعدة المعاقين حركيا وكبار السن فضلا عن استخدام متخصصين في لغة الإشارة للتيسير على من يعانون من إعاقة سمعية في عملية التصويت.

وطالب شحاتة بمد التصويت ليوم ثالث ان أمكن حتى تتاح الفرصة للجميع للمشاركة فى هذا الاستحقاق الهام وخصوصا فى ظل الاقبال الكبير من المواطنين فى مختلف المحافظات.

وأشاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بمشاركة المرأة الموسعة في عملية الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات وتصدرها المشهد بصورة كبيرة، لافتا إلى أن دور المرأة على مر الأحداث في مصر خلال المرحلة السابقة يؤكد أهمية مشاركتها في صنع القرار داخل الدولة.

Advertisements

وطالب مصطفى شحاتة، جموع الشعب المصري بضرورة تكثيف المشاركة في عملية التصويت اليوم الأربعاء وهو اليوم الثاني والأخير للجولة الأولى من الانتخابات والتي حدد لها 11 و12 أغسطس الجاري.

وشدد على نجاح الحكومة في تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد وحرصا على أمن وسلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية من القضاة وغيرهم في الوقت ذاته.