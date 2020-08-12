بالصور.. محافظ القليوبية يتفقد لجان انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:
تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الأربعاء، لجنة الانتخابات بمدرسة قها الرسمية لغات، بحضور صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية.
وتفقد المحافظ اللجان، للتأكد من الإجراءات الاحترازية، وحث المواطنين على المشاركة الفعالة وتذليل العقبات.
كما تفقد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر مقار اللجان الانتخابية بالمدينة والقرى، للتعرف على سير العملية الانتخابية، وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين، لضمان نجاح العملية الإنتخابية.
وأكد رئيس المدينة، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وإجراء عمليات تطهير وتعقيم مستمرة داخل اللجان الانتخابية بالمدارس، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أهالينا الناخبين.
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