بينهم عرب وأجانب.. لبنان: ارتفاع ضحايا انفجار بيروت إلى 171 قتيلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):
أعلنت وزراة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء ارتفاع ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا وأكثر من 6000 جريح .
وقال مصدر في وزارة الصحة، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ) إن من بين القتلى والجرحى جنسيات عربية وأوروبية.
وتواصل فرق الانقاذ المحلية والعالمية البحث عن المفقودين، كما تستمر الجمعيات الأهلية في رفع الانقاض بعدد من شوارع العاصمة المتضررة من الانفجار.
وضرب انفجار 2750 طنا من نترات الأمونيوم مرفأ بيروت الأسبوع الماضي ما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة، كما تضرر العديد من المستشفيات في العاصمة وباتت غير صالحة للاستخدام.
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