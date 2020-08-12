بقيمة مليون جنيه.. ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته 15 كيلو حشيش في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الإتجار، بمحافظة الإسكندرية، في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط أحد العناصر الإجرامية، تابعت (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة فايد بالإسماعيلية)، تخصص بالإتجار في مخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول)، بمواجهته أيد ما جاء بالتحريات .

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بمبلغ (1.050.000 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.