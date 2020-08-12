بالصور.. محافظ أسوان يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران: تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، انتظام سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات المحافظة، للوقوف على توافر جميع الخدمات اللوجستية والتجهيزات اللازمة لتسهيل دخول وخروج الناخبين للجان. وأكد محافظ أسوان أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، واجب ومسؤولية وطنية على عاتق كل مواطن مصري. وطالب "عطية" المواطنين والشباب بالنزول والتعبير عن رأيهم أمام لجان الاقتراع بكل حرية وشفافية، وعدم الالتفات للدعاوى المحرضة والهدامة.

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