الثانوية الأزهرية 2020.. إعلان أسماء أوائل الشعب بعد قليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف،بعد قليل، أسماء أوائل الشعب " علمي ـ أدبي ـ العلوم الإسلامية ـ البعوث الإسلامية"، بالشهادة الثانوية الأزهرية، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، غدا الخميس الموافق ١٣ أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي.

ويعقد الأزهر مؤتمرا صحفيا في الثانية ظهر الخميس، للإعلان عن نتيجة الشهادة الثانوية، يتم بثه من خلال الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، تويتر، وانستجرام.

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ويتناول المؤتمر، كافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بنتيجة الامتحانات والإعلان عن الأوائل ونسب النجاح لكل شعبة، يليه إتاحة النتيجة لكل الطلاب على كلٍّ من الموقع الإلكتروني لبوابة الأزهر، والصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع فيسبوك، في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء.

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