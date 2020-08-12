فرنسا : قرار بتمديد حظر التجمعات العامة حتى 30 أكتوبر

قال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس اليوم الثلاثاء إن فرنسا ستمدد حظر التجمعات العامة لأكثر من 5000 شخص حتى 30 أكتوبر في ظل تواصل ارتفاع إصابات فيروس كورونا بشكل كبير.

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وقال كاستيكس في مؤتمر صحفي إن وضع فيروس كورونا في فرنسا يسير "في الطريق الخطأ" منذ أسبوعين.

وأمس الاثنين سجلت فرنسا أول زيادة يومية ملحوظة في عدد المصابين في المستشفيات بكوفيد-19 منذ نهاية العزل العام الصارم الذي كانت تفرضه.