أدانت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، الأعمال العدائية والاعتداء السافر لتركيا على الأراضي العراقية. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، إن بلاده لديها دعم دولي كبير لحق الدفاع عن Advertisements سيادة أراضيها، مشيرا إلى أن الاستمرار بالأعمال العدائية لن يعود بالعلاقات العراقية التركية بالخير. سيادة أراضيها، مشيرا إلى أن الاستمرار بالأعمال العدائية لن يعود بالعلاقات العراقية التركية بالخير. وأضاف "لن نسمح بأن تكون الأراضي العراقية مسرحا للتصفيات الخارجية"، مؤكدا أن خيارات الرد على الاعتداءات التركية مفتوحة. الرد على الاعتداءات التركية مفتوحة. وأشار إلي أنه تم استدعاء السفير التركي ببغداد، حيث تسلم مذكرة احتجاج شديدة اللهجة. ورفضت الخارجية العراقية، أمس، رفضا قاطعا وأدانت الاعتداء التركي السافر في منطقة سيدكان، مؤكدة أن العراق يعتبر الهجوم التركي في سيدكان خرقا للسيادة وعملا عدائيا يخالف القوانين الدولية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق: خيارات الرد على الاعتداءات التركية مفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.