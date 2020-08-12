إيران تحث على توخي الحذر بشأن لقاح كورونا الروسي

حثت الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، على توخي الحذر بشأن لقاح كورونا الروسي "سبوتنيك - 5 "، الذي أثار انتقادات دولية لعدم استكمال المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به.
وكتب المتحدث كيانوش جهانبور على تويتر: "قبل اكتمال جميع التجارب السريرية، يكون استخدام اللقاحات مثل فتح صندوق باندورا - صندوق الشرور - وبالتالي يحتمل أن يكون خطيرا".
وفي الأساطير الإغريقية، كان الصندوق الذي فتحه الغريب باندورا يحتوي على كل شرور العالم، بما في ذلك المرض.
وأضاف جهانبور أن الدول يجب أن تتذكر أن الهدف من اللقاح يجب أن يكون سلامة وصحة السكان.
ومثل العديد من الدول، قالت إيران إنها تعمل أيضا على تطوير لقاح.
وتضررت إيران بشدة من الوباء، حيثسجلت أكثر من 330 ألف إصابة و18800 حالة وفاة.
وأثار إعلان روسيا أمس الثلاثاء، أنها أول دولة في العالم تسجل لقاحا، شكوكا حول سرعة الموافقة التنظيمية عليه، ولأن روسيا لم تشارك البيانات بشأن التجارب السريرية واسعة النطاق.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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