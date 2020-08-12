إندونيسيا تُسجل 1942 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإندونيسية،اليوم الأربعاء، 1942 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 130718 حالة. وسجلت إندونيسيا كذلك 79 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، المرض الناتج عن الإصابة بالفيروس، Advertisements ليصل إجمالي الوفيات إلى 5903 حالات. ليصل إجمالي الوفيات إلى 5903 حالات. وكانت قد وكثفت السلطات الطبية فى اندونيسيا إجراءات فحوص كورونا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، فمع زيادة أعداد الإصابات فى جاكرتا، قررت السلطات تكثيف فحوص كورونا فى الشوارع لاحتواء الأزمة سريعا. جاكرتا، قررت السلطات تكثيف فحوص كورونا فى الشوارع لاحتواء الأزمة سريعا. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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