مقتل 4 من قوات الأمن الأفغانية في اشتباكات مع عناصر تابعة لطالبان

أعلن مسئولون محليون في أفغانستان اليوم الأربعاء، مقتل أربعة من قوات الأمن في اشتباكات مع عناصر تابعة لحركة "طالبان" في إقليم "بادجيس" الواقع غرب البلاد. "بادجيس" الواقع غرب البلاد.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المسئول البارز بالإقليم محمد حيدر شريفي قوله "إن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين في منطقة قادس"، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من عناصر حركة "طالبان" وإصابة أربعة آخرين. "إن الاشتباكات اندلعت بين الجانبين في منطقة قادس"، مشيرا إلى مقتل ثلاثة من عناصر حركة "طالبان" وإصابة أربعة آخرين. من جانبها، لم تعلق حركة "طالبان" على هذه الاشتباكات حتى الآن.



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