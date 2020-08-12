روسيا: إنتاج أولى الدفعات من لقاح كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن إنتاج أولى الدفعات من اللقاح ضد كورونا المستجد سيتم خلال الأسبوعين القادمين.
رأينا لا أساس لها على الإطلاق".
وقال موراشكو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقًا على الانتقادات بشأن اللقاح الروسي: "إن الزملاء الأجانب، الذين يشعرون على ما يبدو بمنافسة معينة، يحاولون التعبير ببعض العبارات، التي في
وأضاف: "بحسب النتائج، أظهر اللقاح فعالية وأمانا عاليين، وذلك من خلال اختبارات على المتطوعين، الذين لم تظهر عليهم أية مضاعفات خطيرة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الثلاثاء، عن توصل العلماء الروس إلىإنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد.
ومن جانبه، صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف بأنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد من أكثر من 20 دولة في العالم.
يُذكر أن الشركة المنتجة للقاح الروسي أطلقت اسم "سبوتنيك V" (سبوتنيك ـ 5) على اللقاح، تيمنًا بإطلاق أول قمر صناعي روسي "سبوتنيك" في عام 1957.
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