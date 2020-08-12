روسيا: المنافسة في إنتاج لقاح ضد كورونا وراء المواقف الأجنبية المتشككة

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن اللقاح الذي نجحت موسكو في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد يعتمد على أرضية علمية ملموسة وموثوق بها.
بشأن فعالية اللقاح الروسي ليست حيادية، وأن المنافسة في إنتاج اللقاح ضد كورونا وراء هذه المواقف.
وقال وزير الصحة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم " - إن اللقاح أثبت فعاليته في الاختبارات السريرية، مبديا قناعته بأن المواقف الأجنبية التي أعربت عن الشكوك
وأضاف الوزير أن للقاح الذي نجحت روسيا في تطويره ضد فيروس كورونا المستجد أثبت فعاليته، وسيبدأ إنتاجه واستخدامه في معالجة المصابين بالوباء قريبا.
كما أوضح موراشكو - خلال موجز صحفي اليوم - أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا، مشيرا إلى أن منتجي اللقاح سيركزون على تلبية احتياجات السوق الداخلية الروسي.
وذكر الوزير أن روسيا ستعرض على شركائها الأجانب توريد لقاحها المضاد للفيروس التاجي أو إنتاجه في بلادهم، مؤكدا أن مفاوضات بهذا الشأن جارية حاليا بمشاركة الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.
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