الحكومة السريلانكية الجديدة تُؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الجديدة في سريلانكا اليمين الدستورية أمام رئيس البلاد جوتابايا راجاباكسا اليوم الأربعاء، بعدما حقق حزب جبهة الشعب السريلانكي، بزعامة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا، فوزا ساحقا في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن الحكومة الجديدة تضم 26 عضوا ويترأسها ماهيندا راجاباكسا، وهو شقيق الرئيس،

والذي يتولى أيضا حقائب المالية والتنمية الحضرية والشئون البوذية، وقد اسند حقيبة الري لشقيقه الأكبر جمال راجاباكسا، وحقيبة الشباب والرياضة لنجله نامال راجاباكسا.

وكان حزب جبهة الشعب السريلانكي قد فاز بـ 145 مقعدا في البرلمان الذي يتألف من 225 عضوا؛ أي أنه

افتقر لخمسة مقاعد فقط لكي يحقق الأغلبية التي تمكنه من إجراء تعديلات دستورية دون الحاجة إلى دعم أحزاب أصغر متحالفة معه.

يُشار إلى أن جوتابايا راجاباكسا - الذي انتخب رئيسا للبلاد في نوفمبر الماضي - قام بحل البرلمان في شهر مارس الماضي، ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وقال أثناء الحملة الانتخابية إن الفوز سيعزز من عزمه لتطوير اقتصاد البلاد الذي تعرض لضربة قوية خلال جائحة كورونا المستجد.