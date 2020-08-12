العراق يعتقل عائلة تنتمي لداعش حاولت دخول البلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال عائلة تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى أثناء محاولة أفرادها الدخول إلى العراق.



وقالت الوكالة في بيان، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنه "بعد ورود

معلومات استخبارية عن وجود عائلة داعشية في نيتهم الدخول إلى العراق قادمين من إحدى دول الجوار، حيث تم تشكيل فريق للعمل من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات نينوى، وتم إلقاء القبض عليهم أثناء دخولهم محافظة نينوى".

وأضافت أن "والدهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، واعترف خلال التحقيقات الأولية بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وهرب هو وعائلته إلى إحدى دول الجوار أثناء عمليات التحرير".