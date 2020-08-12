وزير خارجية ألمانيا يُسلم الصليب الأحمر اللبناني مليون يورو

سلم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الأربعاء، الصليب الأحمر اللبناني مساعدة مالية قدرها مليون يورو من الحكومة الألمانية.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أنذلك جاء تعبيرًا عن التضامن من الحكومة الألمانية والصليب الأحمر الألماني مع الجهود التي يقوم بها الصليب الأحمر اللبناني.
ووصل الوزير ماس اليوم على رأس وفد رسمي إلى بيروت في زيارة رسمية للبنان.
وتأتي الزيارة بعد الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت الأسبوع الماضي وتسبب في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
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