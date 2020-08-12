روسيا تبدأ بإنتاج الكمية الأولى من لقاحها ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:15 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وأعلن وزير الصحة الروسي، أنه سيتم خلال أسبوعين إنتاج الكمية الأولى من اللقاح الروسي لفيروس كورونا الجديد، على الرغم من الشكوك الدولية تجاهه التي تم التعبير عنها عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن التوصل إليه.

وكان فلاديمير بوتن أعلن الثلاثاء أن بلاده طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أن 20 دولة طلبت الحصول على اللقاح الروسي.

وقال الرئيس الروسي إن بلاده طورت “أول” لقاح ضد فيروس كورونا الجديد، مؤكدا أنه يوفر “مناعة مستدامة”.

وكانت موسكو أكدت، الثلاثاء، أنها ستبدأ إنتاج لقاح كورونا الروسي، الذي أطلق عليه اسم “سبوتنيك”، في سبتمبر المقبل، فيما أشارت إلى أن 20 دولة قدمت طلبات للحصول اللقاح المضاد للفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19”.

وبالإعلان عن لقاح سبوتنيك، تدخل روسيا فجأة ودون سابق تمهيد على خط السباق نحو التوصل إلى لقاح للفيروس الفتاك الذي أصاب أكثر من 12 مليون إنسان وتسبب بوفاة ما يزيد على 700 ألف آخرين.

وأثار قرار روسيا اعتماد اللقاح المخاوف بين بعض الخبراء، ولم تحقق سوى 10 في المئة فقط من التجارب السريرية نجاحا، الأمر الذي يثير قلق بعض العلماء من أن تكون موسكو قد وضعت مكانتها الوطنية قبل سلامة اللقاح.

وقد أعلنت عدة دول عن شكوكها حيال اللقاح، ومن بينها فرنسا التي قالت إنها بانتظار مختبرات كبرى للحصول على اللقاح حتى تتأكد منه، كذلك شككت ألمانيا بنوعية وفاعلية وسلامة اللقاح الروسي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت تحفظها عليه مشيرة إلى أن معلوماتها عن اللقاح ليست كافية وبالتالي فإنه من الصعب تقييمه.

من ناحيته، قال وزير الصحة الأميركي إن “المساعي لتطوير لقاح مضاد لكورونا ليست سباقا على المركز الأول”.

وأضاف قائلا “نسعى لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن لمواطني الولايات المتحدة وشعوب العالم أيضا”.

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غير أن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو قال، الأربعاء، إن المزاعم بأن لقاح كوفيد-19 الروسي غير آمن لا أساس لها من الصحة ومدفوعة بالمنافسة.

ورغم كل الشكوك حول اللقاح الروسي إلا أنه شكل بارقة أمل باقتراب الوصول لعلاج يقي العالم من كورونا الذي يواصل الفتك بضحاياه حول العالم.

والثلاثاء، قال رئيس الصندوق السيادي الروسي، كيريل ديمترييف، إن 20 دولة أجنبية طلبت مسبقا “أكثر من مليار جرعة” من اللقاح الروسي ضد كوفيد-19، مشيرا إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب عليه تبدأ الأربعاء.

وأوضح رئيس الصندوق المشارك في عملية تطوير اللقاح أن الإنتاج الصناعي سيبدأ في سبتمبر.

يشار إلى أن الأردن كان قد أعلن الثلاثاء أنه سيشتري اللقاح الروسي ضد كوفيد-19 “إذا ثبتت نجاعته”، مؤكدا إنه ينتظر تفاصيل عن اللقاح من الجهات المختصة في روسيا.

جاء ذلك على لسان وزير الصحة الأردني، سعد جابر، الذي قال الثلاثاء، في تصريحات تليفزيونية، إن “الأردن أجرى اتصالات مع روسيا بشأن مصل فيروس كورونا الجديد، الذي طور في موسكو”.

وأوضح جابر أنه تم التواصل مع السلطات الروسية المعنية في ما يتعلق باللقاح، مشيرا إلى أن بلاده “تنتظر تفاصيل اللقاح من الجهات المختصة في روسيا”.

وبحسب الوزير فإن “القائم بالأعمال في السفارة الأردنية في روسيا يتابع تفاصيل اللقاح”.

الجدير بالذكر أن عدد حالات كورونا في روسيا تجاوزت 900 ألف حالة، وباتت روسيا رابع أكبر بلد من حيث عدد الإصابات بالمرض على مستوى العالم.

وقالت السلطات إن 129 شخصا توفوا بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين ساعة الأخيرة لترتفع حصيلة الوفيات الرسمية إلى 15,260 شخصا.