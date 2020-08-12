كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر قطر تقدم مساعدات خاصة لمناطق حزب الله الإرهابي في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت دولة مساعدة خاصة لأهالي خندق الغميق في لبنان"، على خلفية انفجار بيروت الثلاثاء 4 أغسطس.

وقد ذكر موقع "آزادي" الإيراني أن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعلن عن مشاركة بلاده في إعادة إعمار بيروت" خلال المؤتمر الدولي للمانحين.

Advertisements

وأشار إلى أن الدوحة أعلنت مساهمتها بمبلغ 50 مليون دولار لمساعدة لبنان، وخاصة أهالي منطقة خندق الغميق.

حي خندق الغميق، الذي يقع بمحاذاة وسط بيروت، ويمتد من "البسطة التحتا" إلى جسر فؤاد شهاب المعروف بـ"الرينغ"، تحمل أبنيته آثار الحرب وتتناقض مع الأبنية الفخمة القريبة منه في الوسط التجاري، ومعظم سكانه هم من أنصار حزب الله الإرهابي، وهذا يفسر اهتمام الدوحة بهذه المنطقة تحديداً، نظراً للعلاقات والروابط القوية التي تجمع الأخيرة بالحزب.