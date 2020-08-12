كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. انحراف قطار عن مساره باسكتلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بانحراف قطار عن مساره في ابيردينشاير باسكتلندا واستدعاء أجهزة الطوارئ.

وفي وفت سابق، ذكرت تقارير صحفية، أأن الشرطة في اسكتلندا، أغلقت طرقا في مدينة جلاسكو إثر تقارير عن هجوم جديد بسكين في المدينة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

وكانت أعلنت الشرطة الاسكتلندية، أعلنت في وقت سابق، أنّ مشتبها به تسبب في مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم شرطي في "حادث خطير" بمدينة جلاسكو.

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ونقلت وسائل إعلامية، عن مصادر بريطانية، أن منفذ هجوم مدينة جلاسكو كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، إلى أن "التقارير الورادة من جلاسكو مقلقة للغاية"، مناشدة الجميع بـ"التزام نصائح الشرطة وتجنب المنطقة"، معبرة عن شكرها لخدمات الطوارئ لأنها تواصل الاستجابة لهذا الحادث.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني، في تصريحات صحفية، على الحادث، قائلًا: "شعرت بأسي بالغ لحادث جلاسكو المروع، قلبي مع الضحايا وعائلاتهم".