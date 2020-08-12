كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تسريبات جديدة حول تورط قطر فى تمويل ميليشيات حزب الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاولت دولة قطر، التخلص من المشبوهين بين صفوفها ومن بينهم جنرال رفيع المستوى في الدوحة، حسب تقرير نشرته قناة العربية.

وكشفت وسائل إعلام، عن تصريحات جديدة للواشي الألماني حول فضيحة دفع قطر رشاوى لعميل استخبارات سابق لإخفاء معلومات ملف تمويلها لصفقات تسليح حزب الله.

Advertisements

وكانت وصلت إلى مرفأ بيروت، أول سفينة منذ الانفجار الضخم الذي وقع به الأسبوع الماضي، مخلفًا دمارًا واسعًا في العاصمة اللبنانية على المستويين البشرى والمادى.

وأفاد موقع "إل بى سى آى" فى نبأ عاجل، بدخول السفينة "فيسيل إليكترا" إلى محطة الحاويات التابعة لمرفأ بيروت، موضحًا أنها تحمل نحو 400 حاوية، وفى نفس السياق، قالت شبكة "إم تي في" إن "إليكترا" التي ستكون أول سفينة ترسو بالمرفأ منذ يوم الثلاثاء الذي شهد الانفجار، تحمل على متنها سلعًا غذائية ومواد أخرى للبنان.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية المستقيلة برئاسة حسان دياب، في آخر اجتماعتها، ، تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لتسيير أعمال مرفأ بيروت مؤقتًا، واختارت الحكومة، باسم القيسى، لشغل منصب رئيس مجلس إدارة المرفأ لمدة 6 أشهر، لضمان استمرار عمل الميناء، وذلك بعد توقيف رئيس مجلس إدارة والمدير العام للمرفأ في إطار تحقيق السلطات في ملابسات الانفجار.