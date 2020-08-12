كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا: المساعي لتطوير لقاح مضاد لكورونا ليست سباقًا على المركز الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الصحة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن المساعي لتطوير لقاح مضاد لكورونا ليست سباقًا على المركز الأول.

وأضافت الصحة الأمريكية، في تصريحات صحفية، نقلتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نسعى لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في أسرع وقت ممكن لمواطني الولايات المتحدة وشعوب العالم أيضا"ز

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، تسجيل 58406 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك حالات الإصابة المؤكدة فى أمريكا إلى 4620444 من ضمنها 154447 حالة وفاة.

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وبحسب الجامعة، فأن العدد الإجمالى يضم حالات الإصابة بالخمسين ولاية وغيرها من الأقاليم الأمريكية الأخرى والحالات التى تم إعادتها من الخارج.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية فى يناير الماضى.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.