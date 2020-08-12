كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نائب بمومباي الهندية عن مهرجان لورد كريشنا: سيكون الاحتفال رمزيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رام كادم، وهو مشرع بولاية مومباي الهندية، اليوم الاربعاء، أن مهرجان جانماشتامي للاحتفال بلوردكريشنا سينظم في مومباي هذا العام، وسيكون الاحتفال رمزيًا.

وقال النائب: "سيكون لدينا فقط ملصقات تهتف للأطباء والممرضات، وسوف نصلي إلى الرب لمساعدتنا في التغلب على هذا الوباء"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "كادم"، أنه لن تكون هناك احتفالات عامة في مومباي هذا العام. وشددت حكومات الولايات على الاحتفالات منذ فرض الإغلاق الصارم في الهند في 25 مارس.

عادة ما يشكل الهندوس في مومباي أهرامات بشرية ويحاولون كسر قدر من اللبن الرائب في الأعلى. يقول الفولكلور إن كريشنا شكل أهرامًا مع الأصدقاء لكسر أواني الزبدة أو اللبن الرائب المعلق من الأسقف حتى يتمكنوا من سرقة المحتويات.

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لم تكن هناك أهرام بشرية في مهرجان جانماشتامي في مومباي للاحتفال بلورد كريشنا اليوم الأربعاء، والذي يجذب عادة الآلاف إلى الشوارع، بسبب زيادة انتشار فيروس كورونا في الهند، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 60 ألف حالة في غضون 24 ساعة.

يوم الثلاثاء، في مؤتمر عبر الفيديو مع زعماء المنطقة، طلب رئيس الوزراء ناريندرا مودي من ولايات مثل ولاية ماهاراشترا، وعاصمتها مومباي، تكثيف اختبار فيروس كورونا والتركيز على تتبع الاتصال وعزله، قائلًا، إنها أساسية في السيطرة على انتشار الفيروس.

لكن الاحتفالات الصامتة تؤثر على الآلاف من الشركات الصغيرة والبائعين الذين تضرروا بالفعل من الانكماش الاقتصادي الناجم عن الإغلاق.

يبشر جانماشتامي بفترة احتفالية لغالبية الهندوس في الهند، مع مهرجان آخر يحتفل بالإله غانباتي برأس الفيل هذا الشهر، والعديد من المهرجانات الأخرى حتى نوفمبر.