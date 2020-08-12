كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بروكسل تجعل أقنعة الوجه إلزامية في جميع الأماكن العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت العاصمة البلجيكية، بروكسل، ارتداء أقنعة الوجه وجعلتها إلزامية في جميع الأماكن العامة، اليوم الأربعاء، حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى مستوى التأهب الحكومي الذي يضع المدينة من بين أكثر المدن تضررًا في أوروبا.

وقالت الحكومة الإقليمية: "يتعين على كل شخص في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 1.2 مليون نسمة، الآن ارتداء قناع الوجه عندما يكون في الحدائق أو في الشوارع أو في أي مواقع عامة أخرى، وكذلك في الأماكن الخاصة المتاحة للجمهور"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وسجلت العاصمة البلجيكية، التي تستضيف مقر الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في المتوسط 50 حالة إصابة لكل 100 ألف ساكن يوميًا خلال الأسبوع الماضي.

حتى الآن، كانت الأقنعة إلزامية فقط في الأماكن العامة المزدحمة والمواقع المغلقة، مثل مراكز التسوق.

لائحة ارتداء الأقنعة هي واحدة من أكثر اللوائح صرامة المطبقة حاليًا في العواصم الأوروبية وتتبع قرارًا مشابهًا من قبل السلطات في مدريد في يوليو. أقنعة الوجه في باريس إلزامية في الهواء الطلق فقط في الأماكن المزدحمة.

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تضررت بلجيكا بشدة من الوباء، مع ما يقرب من 10,000 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا حتى الآن، مما يجعل البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11 مليونًا واحدة من أعلى معدلات الوفيات في العالم بسبب الفيروس لكل فرد.

ارتفعت الإصابات بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ولديها الآن واحدة من أعلى عدد من الحالات لكل سكان في أي دولة أوروبية.

يوم الثلاثاء، كان لدى البلاد في المتوسط ​​أكثر من 60 حالة يومية لكل 100 ألف نسمة خلال الأسبوعين الماضيين، مقارنة بـ 7.5 في إيطاليا، و 13 في ألمانيا، و 29 في فرنسا، و90 في إسبانيا، وفقًا للأرقام التي جمعتها هيئة الصحة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقالت الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، إنها ستفرض حجرًا صحيًا على الوافدين من بلجيكا.