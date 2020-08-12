مغني الراب “الجوكر”: أنا والسبعتون بدينا من والو.. وسأصبح رقم واحد في الراب المغربي- فيديو

عبر مغني الراب “الجوكر” عن ثقته في نفسه، وقدراته ليصبح رقم واحد في الراب المغربي مستقبلا، مؤكدا أن الجمهور هو الحكم في التصنيفات.

وتحدت محسن، الملقب بـ”الجوكر”، عن جديده كليب “جمرة”، الذي عكس فيه العديد من المشاكل المجتمعية، التي يواجهها الشباب، مؤكدا أنه مر من ظروف شبيهة بقصة الكليب.

واستطاع مغني الراب الشاب، بفضل جديده دخول قائمة “الطوندونس” في المغرب، وهو أمر يؤكد بداية توسيع قاعدته الجماهيرية.

وتحدث “الجوكر” عن علاقته بمغني الراب الشهير “السبعتون”، الذي يعتبر رفيقه قبل بداية مشاورهما في الغناء.