الخياري: الخلفي أب لجميع الفنانين.. احترموا من سبقوكم في المهنة – فيديو

سلط الفنان، محمد الخياري، الضوء على الفنان القدير محمد الخلفي، الذي يعاني المرض، بعد تقدمه في السن، ما تسبب في غيابه عن الميدان الفني.

ونشر الكوميدي الخياري لقطات بالفيديو لزيارته في وقت سابق للخلفي، وهو طريح الفراش، ونشرها، أمس الثلاثاء، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك

وعلق الخياري على المقطع: “للتذكير فقط: احترموا وقدروا من سبقوكم في أيتها مهنة. إذا كان المسرح أب الفنون، فمحمد الخلفي أبي وأب كل الفنانين. أطال الله عمره”.

Advertisements

مقطع الفيديو، الذي نشره الخياري، ليس حديثا، إذ نشر على موقع يوتوب قبل 7 أشهر.

ويعتبر الفنان محمد الخلفي أحد أبرز رواد المسرح والتلفزيون والسينما في المغرب، ومن المؤسسين للدراما، والتشخيص المغربي، منذ أكثر من 60 سنة، ومن أكثر أدواره الراسخة في ذاكرة المتلقي، دوره في سلسلة لالة فاطمة، كما أنه قدم عددا من الأعمال، منها “سكوت، واتجاه ممنوع” للمخرج عبد الله المصباحي، وفيلم “هنا ولهيه” للمخرج محمد إسماعيل، إلى جانب مشاركته في المسلسل التاريخي “ملوك الطوائف”.