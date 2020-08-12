ترامب: سنشتري 100 مليون جرعة من لقاح شركة “مودرنا” لعلاج كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومته ستشترى 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التجريبي من شركة “موديرنا” الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، الذى يخضع، حاليًا، للتجارب البشرية فى مراحله الأخيرة.

جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها ترامب، مساء أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، عقده في البيت الأبيض، وتناول خلاله آخر مستجدات تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال ترامب: “لقد توصلنا إلى اتفاق مع مودرنا لتصنيع، وتقديم 100 مليون جرعة من لقاحهم المحتمل لفيروس كورونا”، وأضاف: “ستمتلك الحكومة الاتحادية تلك الجرعات من اللقاح، نحن نقوم بشرائها”.

يذكر أن شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية “مودرنا ثيرابيوتيكس” في المرحلة الثالثة من التجارب على لقاحها المحتمل.

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وأوضح ترامب أن الحكومة الأمريكية تدخل، أيضا، في شراكة مع شركة “جونسون آند جونسون”، وعدة شركات أمريكية أخرى لدعم إنتاج لقاحاتها على نحو واسع النطاق.

ويأتي الإعلان المذكور في اليوم نفسه، الذي أعلن فيه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو سجلت لقاحها الخاص ضد كورونا.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 376 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في الأسبوع المنتهي في التاسع من غشت، أو ما معدله نحو 53 ألف حالة، يوميا.

وانخفضت الحالات الجديدة الآن لمدة ثلاثة أسابيع متتالية، على الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل ربع الإجمالي العالمي البالغ 20 مليون حالة.