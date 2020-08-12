إلهان عمر تفوز في الانتخابات التمهيدية للكونغرس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فازت البرلمانيّة الديمقراطيّة الأميركيّة، إلهان عمر، في الانتخابات التمهيدية للكونغرس في ولاية مينيسوتا على منافسها أنطوني ميلتون، بفارق كبير، حسب ما أظهرت النتائج الأولية.

وحصلت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة من الصومال في الكونغرس، على أكثر من 92 ألف صوت، أي ما نسبته 57.4%، من الأصوات.

بالمقابل حصل منافسها على 63 ألف صوت، أي ما نسبته 39.2% من الأصوات، بحسب النتائج التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة.

وتلقى أنطوني ميلتون تبرعات مالية هائلة لحملته الانتخابية، في الدائرة الخامسة للكونغرس في ولاية مينيسوتا، تجاوزت 6 أضعاف ما جمعته عمر.

وأظهر تحليل من (The MinnPost) أن حوالي 20% من تبرعاته الكبيرة جاءت بمساعدة من لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل.

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قالت مجلة "مسلم غيرل" الأميركية، وتعني "الفتاة المسلمة" باللغة العربية، إن مكتب النائب في مجلس النواب داخل الكونغرس الأميركي، إلهان عمر، والتي هاجرت مع أهلها الصوماليين إلى الولايات المتحدة في صغرها، صرح بأنها تدعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) على إسرائيل.

وأشارت المجلة إلى أن فريق عمر الإعلامي، قال إن "إلهان تؤمن وتدعم حركة المقاطعة، وناضلت من أجل التأكيد على ألا يتم تجريم دعم حقوق الإنسان"، في إشارة إلى أنها عارضت في السابق، مشروع قانون لحظر الحركة وتجريم الداعمين لها في الولاية التي تمثلها، مينيسوتا.

ويُذكر أن عمر تُعتبر أول عضو كونغرس مُنتخب يؤيد حركة المقاطعة الفلسطينية بشكل علني.

وكتبت عضو الكونغرس، إلهان عمر، في السابق التي منعت من دخول البلاد، أنها كانت تسعى "لرؤية ما يحصل في فلسطين عن كثب"، وأضافت أنها خططت للاجتماع بأعضاء كنيست عرب ويهود، ومع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، ومع طاقم السفارة الأميركية في البلاد.