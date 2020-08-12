بتوجيهات حمد الشرقي .. الفجيرة الخيرية ترسل 125 طنا من المواد الغذائية إلى لبنان

الأربعاء 12 أغسطس 2020

بدعم وتوجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أرسلت جمعية الفجيرة الخيرية 125 طنا من المواد الغذائية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن جسر المساعدات الإنسانية المقدم من دولة الإمارات إلى الشعب اللبناني إثر الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت.



وقال سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية إن مبادرة الجمعية التي تنفذ بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، تعد جزءا من المساعدات الإنسانية العاجلة التي تقدمها دولة لإمارات للمتضررين من الشعب اللبناني الشقيق من انفجار مرفأ بيروت في لبنان.

Advertisements

وأضاف الرقباني أن هذه المساعدات تأتي استمرارا لنهج الإمارات الإنساني والإغاثي والتنموي واهتمامها الكبير بتداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالأشقاء في لبنان، وتضامنها اللامحدود مع الضحايا والمصابين، وتعبيرا عما تكنه الإمارات وقيادتها من فخر واعتزاز للبنان.

ولفت رئيس مجلس إدارة الجمعية إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة للشعب اللبناني ليست بغريبة على القيادة في دولة الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة عطاء الخير التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي كان السباق والمبادر دائماً في مساعدة الدول المنكوبة في كافة أنحاء العالم .