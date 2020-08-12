شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون يناقش القضايا مع السفير القبرصي والان نبدء بالتفاصيل
جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات التعاون بين مجلس التعاون وجمهورية قبرص في جميع المجالات.
حضر اللقاء الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق، الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات.
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