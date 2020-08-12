اخبار العالم

"الجامعة العربية" : ندعم العراق في مواجهة الانتهاكات التركية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن "الجامعة العربية" : ندعم العراق في مواجهة الانتهاكات التركية والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكراً بأشد العبارات القصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادىء ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.

وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم، إن الجامعة العربية تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الجامعة العربية" : ندعم العراق في مواجهة الانتهاكات التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا