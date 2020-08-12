شكرا لقرائتكم خبر عن "الجامعة العربية" : ندعم العراق في مواجهة الانتهاكات التركية والان نبدء بالتفاصيل

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية، مستنكراً بأشد العبارات القصف التركي على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادىء ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار.

وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم، إن الجامعة العربية تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.