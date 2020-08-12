شكرا لقرائتكم خبر عن "الجامعة العربية" : ندعم العراق في مواجهة الانتهاكات التركية والان نبدء بالتفاصيل
وقال "أبو الغيط" في بيان له اليوم، إن الجامعة العربية تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وأمنه واستقراره.
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