شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. تراجع كبير في إصابات كورونا و"صفر" وفيات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت المملكة المتحدة حالتي إصابة جديدتين فقط بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الحالات إلى 313 ألفا و394 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء. وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بقي عند 46611 حالة دون تسجيل أي حالات جديدة منذ الوقت نفسه أمس الثلاثاء. وقد تعافى 1464 شخصا من المصابين حتى الآن .

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