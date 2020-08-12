قرابة 5 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم 160 طفلا

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى، إن إسرائيل اعتقلت 429 شخصا، خلال شهر يوليو/تموز الماضي، بينهم 32 طفلا و10 نساء.، ما يرفع العدد الإجمالي للمعتقلين إلى نحو خمسة آلاف.

وذكرت تلك المؤسسات في بيان مشترك، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، اليوم الأربعاء ، أن 201 من المعتقلين من القدس، و46 من رام الله والبيرة (وسط)، و35 من الخليل، و22 من بيت لحم (جنوب)، و34 من جنين (شمال).

كذلك شملت الاعتقالات 20 من نابلس، و15 من طولكرم ، و17 من قلقيلية (شمال)، وثمانية من أريحا (شرق)، و15 من طوباس (جنوب)، وثلاثة مواطنين من سلفيت (شمال)، بالإضافة إلى 13 من غزة.

ووفق البيان الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة – سلوان، بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال خلال يوليو./تموز، قرابة 4500.

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ولفتت المؤسسات الحقوقية إلى أن إدارة سجون الاحتلال واصلت خلال الشهر الماضي، "الإعلان عن إصابات جديدة بين صفوف السجانين وقوات "النحشون" (حرس السجون) الذين يشكلون المصدر الوحيد لنقل عدوى فيروس كورونا للأسرى المعزولين عن العالم الخارجي".

وفي هذا الصدد، تحدثت المؤسسات عن إصابة أسيرين بفيروس كورونا، الهر الفائت، وهما كمال أبو وعر المصاب بسرطان الحنجرة ، وعبد الله شراكة عقب اعتقاله بعدة أيام.

وقالت: "فعلياً حوّلت إدارة السجون الوباء لأداة عقاب وسلب لحقوق الأسرى، كجزء من أدوات العنف التي تمارسها على الأسرى، ووضعت الأسرى في عملية عزل مضاعفة".

ومن بين العدد الإجمالي، تقبع 41 أسيرة، و160 طفلا في سجون الاحتلال، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 360. بحسب البيان المشترك.