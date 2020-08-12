127 قتيلا في اشتباكات بين جنود ومدنيين في جنوب السودان المزيد

قتل 127 شخصا في اشتباكات في الأيام الأخيرة بين جنود ومدنيين خلال عملية لنزع الأسلحة في بلدة تونج بوسط دولة جنوب السودان.

وقال المتحدث العسكري الميجور جنرال لول رواي كوانغ إنه "في آخر حصيلة، أؤكد لكم أن عدد القتلى ارتفع إلى 127" شخصا.

وأضاف أن 45 من القتلى هم جنود من جيش جنوب السودان و82 من الشبان المسلحين من المنطقة.