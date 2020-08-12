سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2020.. الجنيه يتراجع في بنكين

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، في معظم البنوك العاملة في مصر، كما بقي السعر ثابتا لدى البنك المركزي عند 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.



واتجه بنكين فقط إلى رفع سعرا لدولار في مصر، حيث رفع بنك البركة سعر العملة الخضراء قرشا واحدا (الجنيه = 100 قرش) في حين زاد البنك العربي الأفريقي سعر العملة الخضراء قرشين.

وسجل سعر الدولار 3 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر قرشين.

وهيمن سعر 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع على الدولار في 18 بنكا، وهو أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصرية.

وكان بنك لبنان والمهجر (بلوم) قد أكد في بيان أمس، اعتزامه التخارج من مصر، وقال إنه تقدم للبنك المركزي المصري للحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.

وقد وافق البنك المركزي على البدء في عملية الفحص النافي للجهالة، وستتوقف عملية البيع المحتملة على الحصول على موافقة مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر والموافقة النهائية من البنك المركزي المصري.

وقال مصدران لوكالة رويترز إن صفقة التخارج المحتملة قد تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون دولار.

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أقل سعر للدولار

وسجل الدولار أقل سعر لدى البنك الأهلي المصري "أكبر البنوك الحكومية" عند مستوى 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه لدى بنوك مصر، والتجاري الدولي، والتنمية الصناعية والمصرف المتحد والأهلي اليوناني.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع لدى بنوك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان، وبلوم، والمصرف العربي الدولي، والاستثمار العربي AIB، وقناة السويس.

كما تكرر السعر مفسه على شاشات بنوك عودة، وكريدي إجريكول، والمصري الخليجي، والمشرق، والأهلي الكويتي، والمصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرفية العربية "ساييب"، وبنك الكويت الوطني، وميد، والعربي الأفريقي.

سعر ثالث للدولار

وسجل الدولار سعرا ثالثا لدى بنك الإسكندرية عند مستوى 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر صرف اليورو الأوروبي 18.63 جنيه للشراء و18.80 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فقد سجل 20.71 جنيه للشراء و20.91 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، وبقي الدرهم الإماراتي عند 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما الدينار الكويتي فسجل 49.55 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي.