«سنتخذ كل إجراء لحماية مواردنا المائية».. وزير الخارجية يوجه رسالة للمصريين بشأن سد النهضة

وجه وزير الخارجية سامح شكري رسالة طمأنة للمصريين بشأن ملف سد النهضة، وذلك عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم الأربعاء.

وقال شكري، في برنامج "صباحك مصري" المذاع على شاشة "mbc مصر": "إن شاء الله هنستمر في إعطاء هذا الموضوع الأولوية والمفاوضات سنستمر من خلالها في الحرص والحفاظ على مصالح مصر المائية، واتخاذ كل إجراء لحماية موارد مصر المائية وكل مؤسسات الدولة تعمل في هذا الصدد".

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وعن زيارته التضامنية للبنان أمس الثلاثاء، قال شكري: "سنقف مع لبنان في كل التحديات خاصة في الوضع السياسى الراهن".

وأضاف وزير الخارجية أن المستشفى الميدانى المصري قدم خدمات لكل المواطنين اللبنانيين، متابعاً: "المساعدات الإنسانية والطبية التي وصلت لبنان كان لها أثر كبير ونتضامن مع الشعب اللبناني وتعازينا له".