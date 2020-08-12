بعد مقتل 3 من حرس الحدود.. رد فعل شديد اللهجة من العراق على الانتهاكات التركية

رد العراق على الانتهاكات التركية الأخيرة، بعد مقتل 3 من قوات حرس الحدود، بينهم ضابطان كبيران، بطائرة مسيرة تركية.

وقصفت طائرة تركية مسيرة، أمس الثلاثاء، اجتماعاً ضم قادة من الجيش العراقي مع قيادات حزب العمال الكردستاني بمحافظة أربيل، شمال العراق، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن الجيش العراقي، في بيان له أمس الثلاثاء، أن تركيا نفذت اعتداء سافراً من خلال طائرة مسيرة استهدفت عجلة عسكرية لحرس الحدود في منطقة سيدكان، ما أدى إلى مقتل آمر اللواء الثاني حرس حدود المنطقة الأولى، وآمر الفوج الثالث اللواء الثاني وسائق العجلة.

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وأعلنت وزارة الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية مؤكدة أن هذا العمل يعد "خرقاً لسيادة وحرمة البلاد، واعتداء يُخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تُنظّم العلاقات بين البلدان".

وأكدت الخارجية في بيان لها: "عدم استخدام أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، ورفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".

وأعلنت الخارجية في بيانها عن إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقررة يوم غد الخميس، بالإضافة إلى استدعاء السفير التركي، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وإبلاغه برفض البلاد المُؤكّد لما تقوم به تركيا من اعتداءات وانتهاكات.