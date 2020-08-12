فرض وضع الكمامة في منطقة بروكسل ببلجيكا

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بروكسل: أصبح وضع الكمامة أصبح إلزاميا في الأماكن العامة اعتبارا من الأربعاء في جميع أنحاء منطقة بروكسل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت حكومة منطقة العاصمة البلجيكية.

وكان وضع الكمامة الزاميا منذ 11 يوليو في معظم الأماكن العامة المغلقة لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

وجاء تعميم فرض وضع الكمامة في 19 بلدية في المنطقة بسبب ارتفاع عدد افصابات إلى أكثر من خمسين يوميا لكل مئة ألف نسمة (أكثر من 600 إصابة جديدة يوميا في هذه المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1,2 مليون نسمة)، حسي بيان الحكومة.

وأوضح البيان أن "معدل الإصابة في بروكسل بلغ الأربعاء 12 أغسطس 2020 متوسط 50 إصابة بوباء كوفيد-19 لكل مئة الف نسمة خلال الأيام السبعة الماضية".

واضافت الحكومة "لذلك اصبح وضع كمامة تغطي الأنف والفم إلزاميا لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما وأكثر في الأماكن العامة والأماكن الخاصة التي قد يرتادها الناس في جميع أنحاء منطقة بروكسل-العاصمة".

ولن يفرض ذك في الوقت الراهن على مناطق المقاطعتين الأخريين في بلجيكا، فلاندر الناطقة بالهولندية (شمال) ووالونيا الناطقة بالفرنسية (جنوب).

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ويستثني التعميم بعض الحالات في بروكسل .

وأشار إلى أن وضع الكمامة ليس إلزاميا "عند ممارسة الرياضة، والقيام بأعمال تتطلب جهدا بدنيا كبيرا على الطرق العامة، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من إعاقة تمنعهم من وضع الكمامة أو غطاء للوجه".

وفي بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة، تجاوز عدد الإصابات الأربعاء عتبة ال75 ألفا منذ ظهور الوباء. وقد بلغت الحصيلة 75008 وتسجل زيادات جديدة منذ تموز/يوليو.

وسجلت نحو عشرة آلاف وفاة (9879 الثلاثاء)، وهي من أعلى معدلات الوفيات في العالم.

ويعد إحصاء السلطات البلجيكية واحدا من الأكثر شمولاً في العالم، إذ يتضمن عدد الذين توفوا لأسباب قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، من دون إثبات ذلك بفحص.

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