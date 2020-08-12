شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الأحزاب": اختصاصات مجلس الشيوخ تفرض المشاركة على المواطنين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد بدوي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاستحقاق الانتخابي لمجلس الشيوخ هذا العام فريد من نوعه، لافتًا إلى أن اختصاصات هذا المجلس تفرض على المواطنين المشاركة في التصويت.

أضاف بدوي خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و "on e"، الشكر، للهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنها تبذل جهدًا كبيرًا لتغطية العملية الانتخابية.

وأوضح الدكتور خالد بدروى، أن إجراء الانتخابات في الخارج بالبريد السريع لأول مرة في تاريخ مصر، يدل على التنسيق الكامل بين الوزارات والمؤسسات المعنية، خصوصًا وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، التي أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا للجاليات المصرية بالخارج "كلم مصر"، للتواصل مع الجاليات المصرية بشكل جيد.

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يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.