شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فتاوى مثيرة لياسر برهامى.. أبرزها تحريم تأجير ذكر الأرنب لمعاشرة الأنثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية، صدرت العديد من الفتاوى المثيرة للجدل من الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتى كان آخرها الفتوى المتعلقة بتحريم تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث، ويرصد ”الخليج 365” أبرز 5 فتاوى أصدرها برهامى وأثارت الكثير من الجدل:

تأجير ذكر الأرنب لمعاشرة الأنثى حرام

أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إنه لا يجوز تأجير أرنب ذكر لتلقيح الإناث من الأرانب، جاء ذلك فى سؤال وجهه له أحد السائلين عبر موقعه "أنا السلفي": "أنا عندى مجموعة من الأرانب وهى إناث، والذكر الذى عندى مريض، فهل يجوز أن أذهب بها لشخص عنده أرانب ذكور ليعشر الأرانب الإناث ويأخذ على الواحدة 5 جنيهات؟ وهل هذا يدخل فيما يعرف ببيع ما لا يملك أو ما لا يضمن على أساس أن التعشير والإنجاب غير مضمون مثلًا؟ أو يدخل فى بيع منى الفحول؟ وهل هذا حرام أم حلال؟ أرجو الرد.

وأجاب برهامى قائلا: "قد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ضراب الفحل، وهذه الصورة داخلة فى ذلك؛ فبع بعض الإناث، واشترِ أرنبًا ذكرًا.

وفى فتوى أخرى قال الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بعدم جواز التربح على الإنترنت عن طريق بيع الألعاب من خلال الشبكة العنكبوتية معتبرا إياها "قمار، وقال برهامى: "طالما وُجد احتمال لبيع النقاط ولو عن طريقة مسابقة بجوائز مالية حقيقية، فقد دخلتْ فى الميسر والقمار".

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كما أفتى ياسر برهامى فى فتوى نشرت على موقع "أنا السلفى" بعدم جواز تعليق صور بطوط وميكى فى غرف نوم الأطفال.

وفى فتوى أخرى مثيرة رد ياسر برهامى على سؤال بالموقع الرسمى للدعوة السلفية "صوت السلف" فى بداية انتشار فيروس كورونا بالصين يقول: نسمع الآن مِن كثيرٍ مِن الناس أن ما يحصل فى الصين من انتشار القتلى والضحايا بسبب "فيروس كورونا"؛ إنما هو عقوبة إلهية مِن الله -تعالى- بعد ما فعلته الصين فى مسلمى الإيجور. فهل هذا كلام صحيح؟

ورد ياسر برهامى قائلاً: أنواع الكفر والظلم والبغى التى هم عليها تستوجب أنواعًا مِن العذاب فى الدنيا والآخرة، والأوبئة أصلًا كانت عقوبة مِن الله -تعالى- للأمم السابقة، وقد يصاب بها المسلمون وهى لهم رحمة وتكفير للذنوب والسيئات؛ لحديث عائشة -رضى الله عنها- قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: "أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ"

أفتى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأن ركوب المرأة التوك توك مع السائق فى مكان بأحد أطراف البلد أو مكان ليس فيه أحد يعد خلوة، حتى لو كانت المسافة أقل من 3 كيلو، وورد سؤالا لياسر برهامى، عبر موقع صوت السلف جاء فيه: هل يعتبر ركوب المرأة التوك توك خلوة فى مسافة أقل من 3 كيلومتر؟. وأجاب برهامى قائلا: "فالعبرة بالطريق المسلوك؛ فإن كان الطريق عامرًا بالمارة؛ فلا يعتبر ذلك خلوة، وإن كان فى طرف البلد أو فى مكانٍ ليس فيه أحد؛ فهذه خلوة".