طقس الأربعاء.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأربعاء، تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل والسهول الشمالية و الوسطى، مع تمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية أو أحيانا زخات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، وشرق الريف، والجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، كما سيكون الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من جنوب وشرق الأقاليم الجنوبية.

وستهب رياح قوية نوعا ما بجنوب البلاد، والسواحل الوسطى والهضاب العليا الشرقية، إضافة إلى هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية.

كما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية شيئا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، وشمالية أو غربية بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بباقي الأنحاء.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 41 و44 درجة بالجنوب الشرقي، وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و40 درجة بالهضاب العليا الشرقيةن ووادي ملوية، وداخل منطقة سوس والشياظمة، وسهول تادلة، والسفوح الجنوبية الشرقية، وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 27 و32 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية، والريف وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 23 و28 درجة بالسواحل ومرتفعات الأطلس.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والجرف الأصفر، وهائجا ما بين الجرف الأصفر وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.