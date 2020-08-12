كورونا: وفاة مصابين من تل السبع وقلنسوة وإصابات جديدة برهط وأم الفحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وفاة الحاج أحمد عودة أبو عوض الجراوين، عن عمر ناهز 76 عاما، من قرية تل السبع بمنطقة النقب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، في قسم العلاج المكثف لمرضى كورونا بمستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع، اليوم الأربعاء.

وكان الفقيد قد خضع للعلاج في القسم الخاص بمرضى كورونا، منذ نحو أسبوعين، وتحت التنفس الاصطناعي إثر تدهور حالته الصحية، إلى أن أعلن الطاقم الطبي عن وفاته، اليوم.

وأفادت عائلة المرحوم أنه سيتم تشييع جثمانه إلى مقبرة تل السبع، قبل ظهر اليوم، وفقا لتعليمات وزارة الصحة بما فيها استخدام وسائل الوقاية.

وهذه هي حالة الوفاة الثانية في عشيرة الجراوين بسبب فيروس كورونا منذ يوم السبت الماضي، إذ فُجعت عائلة أبو غانم بوفاة ابنها الحاج عويضة عودة أبو غانم، عن عمر 56 عاما، بعد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، بعد أن خضع للعلاج داخل المستشفى نحو شهر ورغم أن طرأ تحسن على حالته الصحية. وصرحت العائلة أن المرحوم لم يكن يعاني من أمراض أخرى قبل ذلك.

ومما يذكر أن والدة المرحوم عويضة، الحاجة فرحة أبو غانم، تتواجد في قسم العلاج المكثف لمصابي كورونا، وهي في حالة خطيرة.

ولم تسجل في تل السبع خلال الأيام الثلاثة الأخيرة أي حالة كورونا جديدة، فيما سجّلت ثلاث إصابات في الأسبوع الأخير.

32 حالة جديدة في رهط

وسجلت كل من مدينة رهط وقرية حورة 5 إصابات جديدة في كل منهما، فيما لم تسجل إصابات جديدة في عرعرة النقب وكسيفة.

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ووفقا لمعطيات وزارة الصحة فإنه في الأسبوع الأخير تم تسجيل 32 إصابة جديدة في رهط، و11 في حورة، و6 في عرعرة النقب، وإصابة جديدة في كسيفة.

أم الفحم: 23 إصابة جديدة

وأعلنت بلدية أم الفحم، اليوم، أنه حسب إحصائيات وزارة الصحة، سجلت 23 إصابة جديدة بالمدينة. وبلغ عدد الإصابات المؤكدة في أم الفحم 421، و172 حالة نشطة حاليا، و249 حالة شفيت.

وأشارت إلى أنه سجلت 74 إصابة جديدة في المدينة خلال الأسبوع الأخير.

وفاة مصابة بكورونا من قلنسوة

وأعلنت وفاة الحاجة أم ياسر تايه (89 عاما) من مدينة قلنسوة، صباح اليوم، إثر إصابتها بفيروس كورونا. ومكثت الفقيدة في قسم ورونا بمستشفى "مئير" الذي أكد وفاتها من جراء إصابتها بكورونا.

ومما يذكر أن هذه هي الضحية الخامسة لكورونا من قلنسوة والطيبة في الأسابيع الأخيرة، إذ توفيت الحاجة نعمات ناشف حاج يحيى والحاج عمر حاج يحيى ومحمود جبالي من الطيبة وعاطف تكروري والحاجة أم ياسر تايه من قلنسوة.