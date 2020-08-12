شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. القوات المشتركة في كيلو 16..صمود حطم تصعيد وهجمات الحوثيين والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020

حاولت مليشيات الحوثي الذراع الإيراني باليمن، تصعيد هجماتها العسكرية في الخطوط الأمامية لجبهات القتال بمحافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، ضاربة كعادتها بالهدنة الأممية عرض الحائط، ولكن انكسرت غطرستها وتلاشى جبروتها بالصمود الأسطوري لأبطال القوات المشتركة.



فقد عضت مليشيات الحوثي أصابع الندم والحسرة مع كل هجمة انتحارية وكل محاولة تسلل بائسة في الخطوط الأمامية، وتوالت عليها الهزائم من أيادي القوات المشتركة، ومن نفس هذه الأيادي ذاقت مرارة الألم والذل وتجرعت الموت المحتم .

رغم التزام القوات المشتركة بالهدنة الأممية وتوقفها على أسوار مدينة الحديدة في نهاية العام 2018م حرصاً على الوضع الإنساني في المدينة، إلا أنها لا لم تتنازل عن حقها المشروع في الدفاع والرد على خروقات وتسللات المليشيات الحوثية في نقاط التماس وارجاعها من حيث اتت.

ملاحم بطولية تسطر وقصص انتصارات تسجل وروح معنوية قتالية بلغت عنان السماء يعكسها هؤلاء الأبطال من القوات المشتركة في جبهة كليو 16 شرق مدينة الحديدة في هذا الاستطلاع :

والبداية مع الجندي منصور الصبيحي أحد أفراد اللواء الثالث عمالقة الذي بدأ حديثة قائلاً "الحمد لله كثيرا" على صمود قواتنا في اللواء الثالث عمالقة فهؤلا الأبطال الرجال الصامدون على خطوط النار لجبهات القتال في كليو 16، يتصدون لهجمات الحوثيين ويكبدوهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

ويضيف الصبيحي أن هذه الانتصارات التي تحققها قوات ألوية العمالقة ضد هجمات المليشيات الحوثية التي تحاول اختراق جبهات القتال ماهي إلا بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي قائد الوية العمالقة وثبات جنودنا البواسل في متارسهم .

ويجدد الصبيحي عهده على مواصلة القتال قائلًا : نحن رهن إشارة قائد ألوية العمالقة العميد أبو زرعة المحرمي ومنتظرين اعطاءنا الأوامر من أجل التحرك والزحف باتجاه مواقع المليشيات الحوثية في مدينة الحديدة وتحرريها من هذه العصابات.

صامدون صمود الجبال الرواسي بهذه العبارة بدا حديثه الجندي فواز صالح احد أفراد اللواء الثالث عمالقة : اننا صامدون في مواقعنا صمود الجبال وسوف ننكل بلكل عناصر المليشيات الحوثية عندما تفكر الاقتراب من مواقعنا وسيكون مصيرهم الموت ولن نترك لهم فرصة الا ان يحملوا اذيال الهزيمة والإنكسار في كل هجماتهم . وأمضى فواز قائلا معنويات الأبطال والمقاتلين في الجبهات عالية وقدراتهم قادرة على تحطيم كل محاولات التسلل الحوثية.

Advertisements

بدوره يقول الجندي عبدالله علي حسن أحد أفراد اللواء الثالث عمالقة من الجبهات الإمامية لخطوط النار مستعدين وعلى جاهزية قتالية عالية للتعامل مع اي خرق أو هجمات تقوم بها المليشيات الحوثية في أي وقت من الأوقات وثابتون في مواقعنا ثبوت الجبال الشاهقات ولا يمكن أن نتزحزح لو شبراً.

ويكمل عبدالله بشجاعة وحبه لله سبحانه وتعالى، لا نخاف إلا من الله وحده لا شريك له، فنحن لا نخاف من مليشيات الحوثي الإيرانية التي تتغطى بالهدنة الأممية لارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين.

ويختتم حديثه لن نقبل بجرائم المليشيات الحوثية ما حيينا، وباطن الأرض خيرا لنا من ظهرها على نرى اليد الإيرانية تفسد كل مظاهر الحياة، ويؤكد على حماية المواطنين قائلاً : لن نتوقف في الرد على مصادر نيران مليشيات الحوثي التي تستهدف الأحياء السكنية والمدنيين في محافظة الحديدة وتدمير ثكناتها.

من جانبه قال الجندي علي مهدي الكازمي أحد أفراد اللواء الأول عمالقة من جبهات القتال نوجه تحياتنا للقائد العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي قائد الوية العمالقة على الجهود والمتابعة الحثيثة التي يقوم بها للأفراد والمقاتلين في جبهات القتال بالحديدة.

ويضيف الكازمي نحن مرابطون وفي استعداد وجاهزية قتالية عالية وبانتظار التوجيهات من قائد ألوية العمالقة بالتقدم وتحرير مدينة الحديدة ومابعدها قبضة المليشيات الحوثية.

اما الجندي عمر محمد علي ابن محافظة الحديدة وهو من منتسي اللواء الثالث عمالقة قال : نحن هنا في معركة الشرف وتحرير ما تبقى من محافظتنا من قبضة المليشيات الحوثية وتخليص أبناء الحديدة من إجرام المليشيات الكهنوتية.

وأضاف عمر ندعو قيادتنا إلى إنهاء اتفاق استوكولهم الذي مر عليه اكثر من عام ونص دون أن تلتزم به المليشيات حيث وأنها تحاول السيطرة على بعض مواقعنا ولكن دون جدوى لأن يقظة وصلابة الأبطال في القوات المشتركة تحطم كل محاولات الحوثيين البائسة .

ويختتم حديثه سوف نسقي الأرض بدمائنا ونفديها بارواحنا من أجل تحرير مدينة الحديدة من المليشيات، ولن نكل أو نمل في مواجهة ودحر هذه الجماعات التي لا تريد السلام ولا ترغب في تنفيذه منذ إعلان اتفاق استوكولهم