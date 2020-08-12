شكرا لقرائتكم خبر عن أحياء سكنية بالتحيتا جنوب الحديدة تتعرض للقصف الحوثي والان مع التفاصيل

الأربعاء 12 أغسطس 2020 تعرضت الأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، لاستهداف من قبل مليشيات الحوثي بالأسلحة المتوسطة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 على الاحياء السكنية والمزارع في المديرية. Advertisements وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري مما تسبب في تعطيل أعمال المزارعين وحالة من الخوف والهلع لدى السكان. وتستمر مليشيات الحوثي في قصف واستهداف الأحياء والقرى السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي، مخلفة مئات المآسي والأحزان للمدنيين.

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