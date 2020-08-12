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مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 12 أغسطس 2020

تواصل مليشيات الحوثي الموالية لإيران سلسلة انتهاكاتها وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية، مستهدفة القرى السكنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.

 

مصادر محلية أفادت أن المليشيات أطلقت عدد من قذائف RBG مستهدفة منازل المواطنين بشكل همجي، مخلفة حالة من الهلع في صفوف السكان.

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 المصادر ذكرت أن بقايا جيوب المليشيات المتمركزة في مناطقها فتحت نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 12.7 صوب منازل أخرى ونحو مزارع المواطنين منذ صباح اليوم وحتى ساعات الظهيرة.

 

 

 

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